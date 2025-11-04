Почему мышцы болят после тренировки, и как с этим справляться

После пробежки, занятия в зале или интенсивной тренировки многие ощущают болезненность или скованность в теле. Этот эффект называется мышечной болезненностью с отсроченным началом (DOMS). Она обычно проявляется через 12–24 часа после нагрузки, достигает пика через 24–72 часа и постепенно исчезает в течение трех–пяти дней.

Почему мышцы болят после тренировки

Боль появляется из-за микроразрывов в мышечных волокнах. Эти повреждения возникают при непривычной или высокой нагрузке. В этом месте возникает воспаление, стимулирующее болевые рецепторы, и мы ощущаем дискомфорт. Организм, в свою очередь, направляет кровь, жидкость и питательные вещества к поврежденным участкам для восстановления.

DOMS чаще встречается у новичков, при смене типа упражнений или при увеличении интенсивности нагрузки. Со временем мышцы адаптируются к нагрузкам, и болезненность становится менее выраженной.

Некоторые виды упражнений особенно провоцируют DOMS: силовые тренировки с большим весом, спуски с высокой амплитудой (например, при беге вниз по склону) или необычные для организма движения.

Болезненность и прогресс

Не стоит считать боль после тренировки показателем эффективности занятий. DOMS отражает лишь адаптацию мышц к нагрузке, но не говорит о том, насколько эффективно тренировка наращивает силу или массу. Регулярные тренировки, даже без выраженной боли, продолжают укреплять тело и улучшать физическую форму.

«DOMS — это знак адаптации, а не индикатор прогресса», — подчеркивают специалисты.

Даже опытные спортсмены иногда ощущают легкую болезненность после увеличения нагрузки или освоения нового упражнения. С другой стороны, отсутствие боли вовсе не означает, что тренировка была бесполезной.

Можно ли тренироваться с болью

Физические упражнения во время восстановления после DOMS безопасны. Но исследование, опубликованное в Journal of Physical Therapy Science, показывает, что сила, скорость и координация могут быть снижены. В дни сильной болезненности вы, скорее всего, не сможете поднимать привычный вес или бегать с прежней скоростью.

Так же исследование, опубликованное в Sports Medicine, говорит о том, что DOMS может слегка ухудшать баланс и точность движений, повышая риск травм — например, растяжений, вывихов или падений. Особенно это касается упражнений с прыжками, быстрыми изменениями направления или другими сложными координационными элементами.

Восстановление и отдых

Сроки отдыха между тренировками не сильно влияют на долгосрочный прогресс. В крупном исследовании проведенном Федеральным университетом Санта-Катарины (Бразилия), ученые разделили людей на две группы, каждая из них выполняла одинаковые силовые тренировки семь недель: одна — три дня подряд, другая — через день. Обе группы показали одинаковые улучшения силы и массы.

Подобные результаты наблюдались и в другом исследовании — для высокоинтенсивного интервального тренинга у велосипедистов. После трех недель тренировки на аэробную выносливость и время прохождения дистанции различий между группами не было. О нем рассказано в журнале Physical Fitness and Performance.

Тем не менее, регулярные перерывы могут быть полезны для поддержания мотивации, предотвращения хронической усталости и снижения риска травм в долгосрочной перспективе.

Как облегчить болезненность

Физиотерапевты рекомендуют несколько стратегий, которые помогут смягчить посттренировочную боль:

Легкая разминка или кардионагрузка стимулируют циркуляцию крови и ускоряют восстановление.

Массаж уменьшает ощущение жесткости, улучшает подвижность мышц и снижает воспаление.

Холодные ванны или контрастные процедуры помогают снизить воспаление, хотя их эффект умеренный.

Растяжка после тренировки облегчает дискомфорт, повышает гибкость и снижает ощущение скованности.

Важно прислушиваться к сигналам тела. Нельзя игнорировать сильную боль или дискомфорт, который может указывать на травму. Следует обратиться к врачу, если:

боль сохраняется более семи дней,

появляются синяки в болезненной области,

ощущается резкая, острая боль.

Практические советы для тренировок с DOMS

Избегайте сложных упражнений на баланс и прыжки во время сильной болезненности.

Поддерживайте активность умеренной интенсивности, чтобы стимулировать восстановление.

Используйте различные методы восстановления: массаж, легкая аэробная нагрузка, компрессия или тепло.

Не используйте боль как единственный индикатор эффективности тренировок.

DOMS — естественный процесс адаптации мышц. Он помогает укреплять волокна, повышать силу и выносливость, а также подготавливает мышцы к более интенсивным нагрузкам в будущем. Главное — регулировать нагрузку, следить за безопасностью и давать организму достаточно ресурсов для восстановления.