Эксперт объяснил, как проходят исследования вакцины от рака

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT объяснил, как именно происходят исследования, необходимые для создания так называемой вакцины от рака.

В первую очередь Фаворов пояснил, что соответствующий препарат не представляет собой вакцину как таковую, хотя её так называют.

«Конечно, это не вакцина. Вакциной её называют, потому что получают препарат на основе того, как сделан препарат против ковида с мРНК. Отсюда и название «вакцина». Но это биологический препарат. Берутся клетки больного — раковые клетки — и разгоняются, из них выделяется вся информация: нуклеиновые кислоты — ДНК, РНК. Также берутся нормальные (того же человека) клетки — и опять всё разгоняется. И сравнивается, что же появилось нового в раковых клетках, почему появилось, чем оно отличается от нормы», — пояснил он.

По его словам, ранее такие технологии были недоступны или намного менее доступны.

«У нас не было возможности секвенировать. Раньше секвенс человека стоил четверть миллиарда, когда он только появился... сейчас $80. И ещё один момент: появился искусственный интеллект», — добавил он.

Фаворов отметил, что человеческий мозг просто не мог обработать картинки, полученные в результате секвенирования.

«Если вы засовываете в компьютер искусственный интеллект, он начинает стучать, поедать электричество и выдаёт: а вот какая разница», — рассказал он.

Далее на основе полученной информации можно синтезировать белок. Таким образом создаётся многократное давление на иммунитет именно теми белками, которые свойственны для больного.

«В результате, когда вы получаете дополнительные вот эти раковые антигены таким сложным путём, вы обучаете иммунитет больного. Он резко повышает свою атаку на эти ненужные клетки», — заключил он.

Вместе с этим учёный подчеркнул, что этот способ не абсолютен, но работает с агрессивными видами рака.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о готовности российской вакцины от рака к применению.