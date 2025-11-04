Россия и Китай будут вместе изучать применение ИИ в медицине

Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в сфере медицинских инноваций, в том числе в части применения искусственного интеллекта. Такой пункт содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

"Укреплять кооперацию в области медицинской науки и инноваций, включая телемедицину и применение технологий искусственного интеллекта", - указано в числе договоренностей.

Москва и Пекин намерены углублять взаимодействие в сфере здравоохранения. Они будут поощрять совместную работу российских и китайских специалистов в борьбе с инфекциями и онкологическими заболеваниями, развитии ядерной медицины, офтальмологии, психиатрии и других областях. Планируется развивать сотрудничество в надзоре за обращением лекарств.

"На международных площадках, в частности ВОЗ, активизировать диалог и координацию в ходе переговоров по созданию "Системы по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод", совместно повышать потенциал предупреждения и противодействия пандемиям", - указано в коммюнике.

Продолжится укрепление контактов в области спорта, в том числе его традиционных видах. Стороны договорились уделять особое внимание подготовке резерва для спорта высших достижений, продолжать проведение российско-китайских молодежных игр, совместных тренировок и дружеских состязаний.

Стабильность и безопасность

Москва и Пекин продолжат диалог по климату - "с учетом принципа общей, но дифференцированной ответственности". При этом они подчеркнули, что меры в этой сфере "не должны становиться средствами произвольной или неоправданной дискриминации или скрытыми ограничениями в международной торговле".

"Стороны согласились сообща повышать благосостояние народов, в комплексе решать задачи защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата, экономического развития, создания рабочих мест и борьбы с бедностью, продвигать справедливые изменения в мире", - сказано в документе.

РФ и КНР призвали совместно бороться с угрозами безопасности, такими как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков.