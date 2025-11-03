Ученые обнаружили связь между ритмами работы кишечника и мозга

Человеческое тело работает в соответствии с естественными ритмами. Это цикл сна и бодрствования, движение крови в мозге, частота сердечных сокращений и многое другое. В ходе нового исследования учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего заметили, что мышцы кишечника тоже сокращаются в определённом ритме.

© Ferra.ru

При стимуляции нейронов мозга кровеносные сосуды мозга артериолы расширяются и доставляют больше кислорода и питательных веществ. Эти сосуды пульсируют и часто синхронизированы друг с другом. Однако учёные годами ломали голову над тем, как эта синхронизация происходит.

© Medical Xpress

Американские учёные обнаружили, что кишечник, который естественным образом сокращается волнообразно для продвижения пищи, использует синхронизированные колебания, образующие эффект лестницы. Эта же закономерность, по мнению специалистов, может объяснить, как гармонично взаимодействуют кровеносные сосуды мозга.

При помощи математических методов исследователи показали, как расположенные рядом осцилляторы в кишечнике или мозге способны синхронизироваться с ритмом друг друга, если у них схожие частоты. Это создаёт ступенчатые переходы, похожие на то, как пища передвигается по кишечнику.