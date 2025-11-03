Назван неожиданный фактор развития алкоголизма

Резкий отказ от жирной и сладкой пищи в пользу здорового рациона может привести к усилению тяги к алкоголю. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

© Газета.Ru

Исследование проводилось на лабораторных мышах. На первом этапе животных кормили высококалорийной пищей с повышенным содержанием жиров и сахара, а затем внезапно перевели на полезный рацион. Неожиданно для исследователей, грызуны начали чаще выбирать алкоголь вместо воды в поведенческих тестах.

Как объясняют авторы, ключевым фактором стали изменения микрофлоры кишечника, произошедшие после резкой смены питания. Нарушение баланса бактерий спровоцировало выработку веществ, влияющих на систему вознаграждения в мозге, которая отвечает за получение удовольствия и формирование зависимостей. В результате мозг «перенастроился»: утратив привычный источник удовольствия в виде жирной и сладкой еды, он стал искать замену.

«Когда человек резко отказывается от привычной, но вредной пищи, его кишечные бактерии буквально бунтуют. Этот внутренний дисбаланс и может вызывать желание выпить», — пояснили исследователи.

Авторы работы подчеркивают, что их результаты важно учитывать при формировании здорового образа жизни. Резкий переход на правильное питание может принести не только стресс организму, но и непредсказуемые последствия для психики. Особенно осторожными, по их словам, должны быть люди, которые уже имеют склонность к злоупотреблению алкоголем — перемены в рационе могут усилить проблему.

Ученые рекомендуют постепенно менять привычки, снижая долю вредных продуктов шаг за шагом, чтобы микрофлора кишечника успела адаптироваться к новым условиям. Такой подход поможет не только избежать рисков, но и закрепить здоровые привычки без дополнительного стресса для организма.