Ученые научились восстанавливать сердце

Создан прототип генной терапии для регенерации сердечной мышцы
Американские молекулярные биологи разработали генную терапию, способную перезапустить процесс регенерации сердечной мышцы путем активации гена CCNA2, отвечающего за формирование миокарда во время развития зародыша. Данная терапия была успешно проверена в опытах на культурах донорских клеток и трансгенных мышах, сообщила пресс-служба Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай (ISMMS).
"Болезни сердца являются главной причиной смерти людей на Земле, что связано, в том числе, с тем, что кардиомиоциты перестают делиться после появления индивида на свет. Ранее мы впервые показали в опытах на свиньях, что процесс регенерации сердца можно перезапустить, и теперь нам удалось продемонстрировать, что даже клетки взрослого человека способны делиться и давать жизнь новым здоровым кардиомиоцитам", - пояснила профессор ISMMS Хина Чоудхури, чьи слова приводит пресс-служба госпиталя.
Ученые ISMMS уже больше 20 лет работают над созданием технологий, которые позволили бы перезапустить процесс регенерации поврежденной сердечной мышцы. Еще в 2004 году научная команда обнаружила, что ключевую роль в делении кардиомиоцитов, мышечных клеток сердца, играет ген CCNA2, работа которого подавляется после завершения внутриутробного развития.
Опираясь на эту идею, исследователи создали в 2014 году генную терапию, при помощи которой им удалось успешно регенерировать миокард свиньи, пережившей сердечный приступ. Данный успех побудил ученых приступить к разработке аналогичного подхода, который был бы адаптирован для работы в клетках человеческого сердца и при этом избирательным образом воздействовал только на клетки миокарда.
Для этого ученые поменяли часто применяемый при разработке генной терапии аденовирус Ad5 таким образом, чтобы он доставлял в клетки пациента модифицированную версию гена CCNA2, которая активируется в присутствии кардиотропонина Т, белка, вырабатываемого только в клетках сердечной мышцы. Работу этой терапии исследователи проверили на культурах клеток трех здоровых добровольцев в возрасте 21, 41 и 55 лет.
Последующие наблюдения показали, что генная терапия заставила делиться даже те образцы кардиомиоцитов, которые были получены от 55-летнего добровольца, причем деление мышечных клеток не приводило к ухудшению их функций или к негативным переменам в структуре. Схожих результатов ученые достигли и в опытах на трансгенных мышах, что дает надежду на скорое начало клинических испытаний данной терапии с участием добровольцев, подытожили профессор Чоудхури и ее коллеги.