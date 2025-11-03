Прием добавок для улучшения сна связали с повышением риска смерти

Длительный прием мелатонина при хронической бессоннице может быть связан с повышенным риском сердечной недостаточности, госпитализаций и смертности от любых причин. К такому выводу пришли ученые из клиники NYC Health (Нью-Йорк). Результаты работы будут представлены на конференции Американской ассоциации сердца 2025 года (AHA25).

Мелатонин — это гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования. Он вырабатывается в организме естественным образом. Его синтетические аналоги широко применяются как средство от бессонницы и для адаптации к смене часовых поясов.

Используя международную исследовательскую базу данных TriNetX, специалисты проанализировали электронные медицинские карты взрослых пациентов с хронической бессонницей. В анализ включили тех, кто принимал мелатонин более года. Данные о состоянии здоровья таких участников сопоставили с информацией о людях, которые не принимали такие добавки при проблемах со сном. Из выборки также исключили пациентов с ранее диагностированной сердечной недостаточностью или тех, кому назначались другие снотворные препараты.

Результаты показали: у людей, длительно принимавших мелатонин (12 месяцев и более), вероятность развития сердечной недостаточности в течение пяти лет была почти на 90 % выше, чем у тех, кто его не принимал (4,6 % против 2,7 %). Аналогичный рост риска — на 82 % — наблюдался у участников, которым выписывали как минимум два рецепта на препарат с интервалом более трех месяцев.

Дополнительный анализ выявил, что среди принимающих мелатонин госпитализации из-за сердечной недостаточности происходили почти в 3,5 раза чаще (19 % против 6,6 %). Кроме того, смертность от всех причин за тот же период была почти вдвое выше (7,8 % против 4,3 %).