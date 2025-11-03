AHA25: аспирин снижает риск болезней сердца при диабете

Прием малых доз аспирина помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Питтсбурга. Результаты исследования будут представлены на конференции Американской ассоциации сердца 2025 года (AHA25).

У аспирина выявили полезный для диабетиков эффект
Ранее крупные клинические испытания показали, что аспирин не приносит значимых преимуществ для первичной профилактики у людей без сердечно-сосудистых заболеваний. В новом исследовании специалисты решили уточнить возможные эффекты препарата при диабете второго типа. Эта патология известна как фактор риска инфарктов и инсультов.

Команда исследователей проанализировала данные электронных медицинских карт более чем 11 тысяч взрослых с диабетом второго типа и умеренным или высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Учитывались длительность приема аспирина, уровень контроля глюкозы и соблюдение назначений врача.

Анализ показал: у участников, регулярно принимавших низкие дозы аспирина, вероятность сердечного приступа, инсульта или смерти в течение 10 лет была значительно ниже. Так, частота сердечных приступов в этой группе составила 42,4 % против 61,2 % среди тех, кто не использовал аспирин. Риск инсульта оказался меньше почти в два раза — 14,5 % против 24,8 %, а смертность от всех причин — 33 % против 50,7 %.

По словам ученых, особенно выраженный эффект наблюдался у участников, принимавших аспирин постоянно на протяжении всего периода наблюдения. При этом исследователи отмечают ограничения своей работы: из анализа исключили людей с высоким риском кровотечений, а случаи побочных эффектов не отслеживались. Ученые подчеркивают, что при назначении аспирина важно учитывать индивидуальные риски пациента.

