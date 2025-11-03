Названы упражнения, которые снижают артериальное давление

Исследователи рассказали, что упражнения планка и стульчик (когда человек приседает, стоя у стены), могут быть более эффективными для снижения артериального давления, чем другие виды тренировок.

Планка и стульчик относятся к группе статических (изометрических) упражнений – таких, при которых мышцы напрягаются без движения. Они хороши не только тем, что их можно выполнять дома, не имея никакого специального оборудования, но и тем, какой эффект могут дать.

Эксперты verywell health рекомендуют сочетать изометрические упражнения с аэробными и силовыми тренировками для полного контроля артериального давления. Все виды тренировок полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, но, как показал метаанализ в 2023 году*, изометрические упражнения могут быть более действенными для снижения давления, чем другие.

Такие статические упражнения, как планка или стульчик, создают напряжение, которое укрепляет мышцы и улучшает способность кровеносных сосудов реагировать на колебания давления.

Еще до конца не изучено, почему изометрические упражнения помогают при высоком давлении, но считается, что они делают работу сердца эффективнее – оно лучше перекачивает кровь, и со временем снижается частота сердечных сокращений.

Три-четыре подхода по 2 минуты статических упражнений с небольшим отдыхом между ними способны заметно снизить артериальное давление.

*Эдвардс Дж. Дж., Динмамод А. Х. П., Гриффитс М. и др. Физические упражнения и артериальное давление в состоянии покоя: крупномасштабный парный и сетевой метаанализ рандомизированных контролируемых исследований.