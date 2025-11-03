Россиян предупредили о влиянии света от телефона на здоровье глаз

Александра Филёва, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», разъяснила в беседе с RT, как свет от компьютера или телефона влияет на здоровье глаз.

«Мониторы компьютеров и другие гаджеты излучают разные по силе, длине и частоте электромагнитные волны. Свет — это тоже электромагнитная волна, которая распространяется в пространстве с определённой скоростью. Свет разных цветов имеет разную длину волны и частоту: коротковолновый синий свет обладает наибольшей энергией и считается самым сильным. Поэтому он больше других влияет на организм, в первую очередь на глаза. Он способен приводить к повышенной зрительной усталости, сухости и раздражению слизистой оболочки, разрушению слёзной плёнки», — предупредила эксперт.

Кроме того, по её словам, синий свет способен вызывать так называемый фотохимический стресс — это процесс, при котором высокоэнергетические фотоны синего света стимулируют образование агрессивных молекул (свободных радикалов) в клетках сетчатки глаза.

«Эти активные молекулы могут повреждать стенки и компоненты клеток сетчатки, из-за чего они со временем теряют способность нормально функционировать. Это может приводить к ухудшению зрения и опасным осложнениям в будущем, например к необратимой потере центрального зрения в пожилом возрасте», — добавила она.

Отмечается, что электромагнитные поля низкой частоты, исходящие от компонентов компьютера и других устройств, воздействуют не только на глаза: они могут создавать дополнительную нагрузку на нервную систему, вызывать повышенную утомляемость и головные боли при длительном использовании.

«Чтобы снизить риски для здоровья, рекомендуется соблюдать правила размещения оргтехники и работы с ней. Экран рекомендуется размещать на расстоянии 60—100 см с небольшим наклоном, чтобы взгляд был направлен чуть вниз, а не прямо перед собой. Это снижает нагрузку на мышцы глаз, уменьшает площадь поверхности, на которую воздействует свет, и помогает сохранить слёзную плёнку», — посоветовала врач.

Также, по её словам, стоит избегать прямых бликов и яркого внешнего освещения.

«Яркость и контрастность экрана нужно настроить так, чтобы изображение было комфортным для глаз — не слишком ярким и не слишком тусклым, желательно совпадающим с уровнем окружающего освещения в помещении. Каждый час следует делать перерывы для отдыха глаз, при необходимости использовать увлажняющие капли для глаз, специальные защитные очки с фильтром синего света», — заключила Филёва.

Ранее эксперт офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова объяснила в беседе с RT, как употребление энергетиков влияет на глаза.