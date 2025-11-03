В России создадут «умный» гель против кариеса и воспалений десен

В пресс-службе Тверского государственного университета (ТвГУ) сообщили, что ученые вуза при поддержке Фонда содействия инновациям начинают разработку геля нового поколения для стоматологии. Прототип препарата планируется создать в течение года.

Особенностью геля станет система направленной доставки лекарственных компонентов. Ключевым отличием от существующих аналогов является pH-чувствительность состава, которая обеспечивает контролируемое высвобождение активных веществ именно в пораженных областях.

Разработка сочетает пять терапевтических эффектов: антибактериальное, антикариозное и антибиопленочное действие, а также реминерализацию зубной эмали и увлажнение слизистой оболочки. Современные аналоги обычно ограничиваются тремя функциями.

Особую важность препарат представляет для пациентов с ослабленным иммунитетом, включая людей с ВИЧ, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. У этой категории пациентов стандартные инфекции полости рта часто переходят в хронические формы.