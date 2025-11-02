Назван неожиданный фактор неудачи в лечении рака

IJP: слишком активные препараты против рака уничтожают иммунные клетки
Ученые из Университета Тибы установили, что эффективность противораковых антител зависит от того, насколько сильно они воздействуют на собственные иммунные клетки организма. Слишком активные препараты могут по ошибке уничтожать Т-лимфоциты, ослабляя защиту от опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Pharmaceutics.
Японские ученые обнаружили неожиданную причину, по которой одни и те же препараты против рака действуют на пациентов по-разному. Речь идет об ингибиторах иммунных контрольных точек — лекарствах, которые блокируют белок PD-L1 на поверхности опухолевых клеток. Этот белок помогает раку «прятаться» от иммунной системы, а специальные антитела мешают ему работать, возвращая способность Т-лимфоцитов распознавать и уничтожать опухоль. Такой подход стал революционным в онкологии, однако эффективен он далеко не для всех.
Исследователи выяснили, что даже антитела, нацеленные на один и тот же белок, могут вести себя по-разному. Ключевым оказался эффект, называемый антителозависимой клеточной цитотоксичностью (ADCC): он помогает иммунным клеткам убивать мишени, помеченные антителом. Однако если этот механизм слишком активен, антитела начинают атаковать не только опухоль, но и собственные Т-лимфоциты, которые тоже несут белок PD-L1.
Так, в опытах на мышах антитело MIH6 со слабой ADCC-активностью подавило рост опухоли более чем на 90%, тогда как антитело 10F.9G2 с сильной активностью почти не сработало.
«Наши результаты показывают, как важно учитывать уровень ADCC при разработке или выборе антител для иммунотерапии», — отметил доцент Юта Тамемото, один из авторов исследования.
Ученые считают, что в будущем анализ уровня PD-L1 на Т-клетках пациента поможет подобрать оптимальное антитело и избежать побочных эффектов. Такой подход приблизит переход от универсальных схем иммунотерапии к персонализированному лечению, при котором препараты будут действовать максимально точно и безопасно.