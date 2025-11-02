Томские ученые нашли необычный способ снизить давление

Исследователи из Томска выяснили, что регулярное плавание помогло крысам защитить легочные сосуды.

Легочная артериальная гипертензия - грозное заболевание, способное спровоцировать сердечную недостаточность и тромбоэмболию. Фармпрепараты не всегда эффективны, поэтому ученые находятся в поиске альтернативных способов коррекции заболевания.

"Легочная артериальная гипертензия всегда сопровождается ремоделированием легочных сосудов, то есть структурным изменением их стенок, включая утолщение, сужение, расширение или деформацию, - объясняет аспирант кафедры Томского государственного Линь Хаожун. - Это вызывает стойкое повышение давления в легочной артерии с последующим развитием недостаточности правого желудочка сердца".

В ходе экспериментов in vivo на лабораторных крысах томские ученые нашли новый путь борьбы с данным заболеванием. В исследовании были задействованы четыре группы самцов крыс линии Sprague-Dawley. Опыты показали, что у прошедших курс плавательных тренировок животных улучшилось кровообращение в легких и состояние правого желудочка.

В результате было установлено, что плавательные нагрузки способствуют ослаблению ремоделирования легочных сосудов за счет снижения толщины сосудистой стенки и подавления разрастания их ткани.

По словам ученых, результаты исследования могут быть экстраполированы на человека. Ведь при легочной артериальной гипертензии изменения уровней белков в моделях животных сходны с основными механизмами ЛАГ у человека. Поэтому плавание можно рассматривать как эффективный инструмент поддержания статуса низкого риска при легочной гипертензии.