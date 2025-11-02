Ученые выяснили, как рак кожи учится сопротивляться лечению

Меланома — самая агрессивная форма рака кожи — способна эволюционировать, чтобы обходить действие иммунотерапии. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты их работы опубликованы в журнале Immunity.

Исследователи обнаружили, что при рецидивах меланомы опухолевые клетки нередко приобретают крупные геномные изменения — удаляют или дублируют участки ДНК.

Эти вариации затрагивают гены, контролирующие способность клеток к самоуничтожению при иммунной атаке. В результате раковые клетки выживают даже после успешного лечения и со временем провоцируют повторный рост опухоли.

По словам старшего автора работы, профессора Роджера Ло, традиционно внимание ученых было сосредоточено на точечных мутациях, однако крупномасштабные изменения числа копий генов также играют ключевую роль в развитии устойчивости к терапии.

«Устойчивость к ингибиторам иммунных контрольных точек — основной форме иммунотерапии — наблюдается у 40-60 % пациентов: после первоначального улучшения у них возникает рецидив», — отмечают ученые.

Чтобы понять, как формируется устойчивость, команда проанализировала опухоли пациентов до и после рецидива, а также данные клеточных культур и мышиных моделей. Ученые установили, что снижение способности клеток к апоптозу (программируемой гибели) делает их невосприимчивыми к иммунным атакам.

Когда исследователи применили препараты, повышающие склонность клеток к апоптозу, чувствительность опухолей к иммунотерапии восстановилась. В эксперименте на мышах комбинация иммунотерапии с проапоптотическим препаратом предотвратила рецидив меланомы.

По словам Ло, воздействие на зарождающиеся устойчивые клетки еще в остаточных опухолях может продлить эффективность лечения и снизить риск рецидива. Команда также показала, что некоторые мутации, ответственные за устойчивость, присутствуют в опухоли еще до начала терапии, что подчеркивает важность раннего генетического мониторинга.

Исследователи планируют расширить анализ, включив больше пациентов и моделей, чтобы разработать стратегии профилактики устойчивости и новых клинических испытаний.