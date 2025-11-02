Больше упражнений не всегда лучше: ученые выяснили, как спорт влияет на мозг

Умеренные физические нагрузки замедляют старение мозга, а их недостаток или переизбыток — ускоряют. К такому выводу пришли учёные из Педагогического университета Ханчжоу в Китае. Их исследование опубликовано в журнале Health Data Science.

Команда под руководством доцента Чэньцзе Сюя проанализировала данные 16 972 участников Британского биобанка. Используя акселерометры и МРТ-сканирование, авторы оценили уровень физической активности и его влияние на структуру мозга.

Оказалось, что связь между нагрузками и старением мозга имеет U-образную зависимость: наибольшую пользу приносит умеренная активность, а слишком низкая или высокая интенсивность упражнений, напротив, ускоряет возрастные изменения.

В дальнейшем учёные планируют изучить, как сон, малоподвижный образ жизни и генетика влияют на старение мозга, чтобы разработать более точные рекомендации.