Ученые МГУ нашли способ тестировать лекарства без животных

Ученые Московского государственного университета совершили прорыв в фармакологических исследованиях. Они создали уникальную тест-систему на основе инфузорий Paramecium caudatum, которая может заменить эксперименты на животных при первичном скрининге лекарственных соединений.

Эти микроскопические организмы демонстрируют предсказуемую реакцию на фармакологические вещества, изменяя свое движение и поведение, что позволяет быстро оценивать эффективность новых препаратов.

Разработка особенно важна для тестирования лекарств, воздействующих на адренорецепторы — мишени кардиологических и неврологических препаратов. Как отмечает научный сотрудник МГУ Глеб Груздев, такая модель не только значительно удешевляет исследования, но и решает серьезные биоэтические проблемы, связанные с использованием позвоночных животных.

Инновационный подход уже сейчас может применяться не только в научных лабораториях, но и в учебном процессе, позволяя студентам осваивать экспериментальные методы без работы с животными.