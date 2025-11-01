Разработана технология, восстанавливающая поврежденные почки

Европейские и американские биотехнологи разработали подход, позволяющий производить из стволовых клеток человека большие количества органоидов почек, миниатюрных подобий этих органов, встраивать их в поврежденные почки и пересаживать их после "починки" назад в тело пациента. Работа этой технологии была проверена на свиньях, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering.

"Мы разработали процедуру, которая позволяет получать множество органоидов из стволовых клеток в полностью контролируемой манере и с минимальными расходами средств. Нам удалось "подключить" эти структуры к реальной почке свиньи, добиться встраивания органоида в почку и успешно пересадить ее назад в тело животного. Это открывает дорогу для использования органоидов в качестве инструмента для клеточной терапии", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских и европейских биотехнологов под руководством профессора Барселонского научно-технологического института (Испания) Нурии Монсеррат при проведении опытов с органоидами почек. Как отмечают исследователи, в последние годы ученые со всего мира активно разрабатывают и используют миниатюрные подобия реальных органов тела при проведении различных опытов.

Эти клеточные конструкции обладают сложной трехмерной структурой, которая воспроизводит многие ключевые аспекты работы различных тканей тела людей и животных, не проявляющие себя в простых "плоских" культурах клеток этих органов. Это позволяет использовать их для проверки работы лекарств, также выращивания сложно устроенных наборов тканей, из которых состоят реальные органы тела, и использования их в терапевтических целях.

Как отмечают ученые, до настоящего времени этому мешало то, что у ученых не было простых, предсказуемых и дешевых методов воспроизводства органоидов из культур стволовых клеток. Европейские и американские исследователи восполнили этот недостаток путем подбора оптимального числа "клеток-прародителей" и набора сигнальных молекул и факторов роста, а также оптимизации частоты и манеры контактов между клетками растущих органоидов почек.

Эти трехмерные структуры исследователи "подключили" к почке свиньи, извлеченной из тела животного и подключенной к специальной системе жизнеобеспечения. Данная процедура ускорила формирование клубочков и других сложно устроенных компонентов почек внутри органоидов, а также привела к их интеграции в структуру реальных органов. Когда ученые вернули почки с органоидами внутрь тела свиней, они возобновили свою работу и при этом не вызывали острой реакции отторжения, что говорит о высокой перспективности данного подхода для использования в регенеративной терапии, подытожили исследователи.