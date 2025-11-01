Назван неожиданный фактор, увеличивающий риск простуды

Исследователи из Кларксонского университета в США обнаружили, что обычные действия — такие как разговор, пение и даже уровень гидратации организма — напрямую влияют на количество микроскопических частиц, которые человек выделяет в воздух. Эти частицы могут переносить вирусы, включая возбудителей COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает Clarkson University (CU).

Команда под руководством профессора Андреа Ферро и аспиранта Махендера Сингха Равата изучили так называемые респираторные биоаэрозоли — микрочастицы, выбрасываемые при дыхании, разговоре, кашле или пении.

«Наше исследование помогает понять механизмы образования частиц в дыхательной системе и почему одни люди или ситуации приводят к большему количеству аэрозолей, чем другие, — пояснил Рават. — Эти знания помогут улучшить проектирование классов, систем вентиляции и санитарные рекомендации для защиты людей в закрытых помещениях».

Ученые уже доказали, что разговор на повышенных тонах или высокий голос увеличивают количество выделяемых частиц. Также выяснилось, что пожилые люди выделяют больше аэрозолей, чем дети и подростки, что может объяснять различия в рисках заражения при одинаковых условиях.

Результаты работы позволят уточнить модели распространения инфекций и помогут разрабатывать более эффективные меры профилактики — от вентиляции до рекомендаций по поведению в помещениях.