В России создали наночастицы для заживления тяжелых ран

Российские ученые разработали наночастицы из фосфата церия, способные подавлять окислительные процессы, воспаления и стимулировать рост клеток-предшественников соединительной ткани, а также фибробластов и кератиноцитов. Это позволяет использовать их для заживления хронических ран и терапии тяжелых ожогов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Полученные нами наночастицы сочетают три важных свойства: биосовместимость, способность стимулировать рост и деление клеток, а также мощный антиоксидантный эффект. Благодаря им материал может лечь в основу средств для лечения острых и длительно незаживающих ран, ожогов и других серьезных повреждений кожи", - пояснила профессор Первого МГМУ имени Сеченова (Москва) Екатерина Силина, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Профессор Силина за последние годы создала множество различных наноструктур из оксида церия, обладающих антиоксидантными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Год назад ей и другим исследователям удалось разработать методику, позволяющую в промышленных масштабах производить наночастицы из оксида церия, которые обладают антибактериальным и ранозаживляющим эффектом.

В своей новой работе исследователи представили еще один подход, позволяющий получать наночастицы из еще одного соединения данного металла, ортофосфата церия. Для изучения их свойств исследователи подготовили три различных формы наноструктур из данного вещества, для чего ученые смешали нитрат церия с соединением аммиака и ортофосфорной кислоты в присутствии или отсутствии регуляторов кристаллизации.

Варьируя концентрации, температуру и кислотность исходных растворов, ученые получили наборы наночастиц, похожих по форме на прямоугольники и сопоставимых по размерам с мельчайшими вирусами. Последующие опыты на культурах стволовых клеток показали, что частицы, полученные с использованием регулятора кристаллизации, в два раза ускорили деление клеток-предшественников соединительной ткани, а также позитивно повлияли на рост фибробластов и кератиноцитов.

Кроме того, исследователи обнаружили, что данные наночастицы также обладают мощными антиоксидантными свойствами - они подавляли окислительные процессы, препятствующие восстановлению тканей, в несколько раз эффективнее, чем аскорбиновая кислота. Все это в перспективе позволит использовать их для терапии тяжелых ожогов и заживления хронических ран, затягиванию которых мешают окислительные процессы, подытожили ученые.