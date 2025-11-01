Ученые выяснили, у каких людей выше риск возникновения инсульта

Как показало новое исследование, те, кто живёт в районах с низким социально-экономическим статусом, гораздо чаще страдают от инсульта, чем люди, которые живут в районах с более богатых районах. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

В рамках нового исследования учёные проанализировали записи больниц и смертей в Тасмании за период с 2007 по 2020 год. Они обнаружили, что у людей из группы с самым низким социально-экономическим статусом вероятность столкнуться с инсультом была на 33% выше, чем у тех, кто относился к группе с самым высоким социально-экономическим статусом.

Особую обеспокоенность вызывает факт, что влияние более низкого социально-экономического статуса на возникновение инсульта было сильнее выражено у молодых. Также исследование показало, что факторы риска инсульта, такие как диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца, чаще встречаются в неблагополучных сообществах.

