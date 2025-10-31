Найден ген, ответственный за развитие алкоголизма

Сингапурские исследователи сделали открытие: изменения в гене CHRNA3 способны ослаблять восприимчивость к алкоголю, что влечет за собой значительное увеличение вероятности развития алкогольной зависимости. Эксперименты показали, что нарушение функционирования данного гена приводит к снижению обычной реакции мозга на спиртное, позволяя человеку употреблять больше алкоголя, что, в конечном итоге, может стать причиной серьезного заболевания.

Исследователи полагают, что обнаруженный ими генетический фактор поможет с большей точностью предсказывать предрасположенность к зависимости на ранних этапах, а также разрабатывать индивидуальные методы профилактики и терапии алкоголизма. Результаты исследования обнародованы в научном журнале The Journal of Neuroscience.

Следует отметить, что данная работа является частью обширного массива исследований, изучающих взаимосвязь между генетикой и склонностью к алкоголизму. Статистические данные указывают на то, что около 60% людей, страдающих алкогольной зависимостью, наследуют предрасположенность к этому заболеванию от своих родителей. Однако, нередки случаи, когда дети, выросшие в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, сами становятся убежденными трезвенниками.

Согласно мнению большинства ученых, не существует "гена алкоголизма" как такового, однако существует ряд генов, таких как ADH2*2, DAT1, OPRM1 и ANKK1, которые могут повышать риск развития тяги к спиртным напиткам.

Влияние этих генов на организм и психику невелико, поэтому их называют "дремлющими генами". Однако, если ребенок растет в среде, где употребление алкоголя является обычным явлением, предрасположенность может проявиться в зрелом возрасте с высокой вероятностью. Иными словами, эти гены могут "активироваться". Теперь к этому списку добавлена и мутация гена CHRNA3. Сегодня каждый может пройти генетический тест, чтобы узнать о своих "алкогольных" генах. Эта информация может помочь предотвратить развитие зависимости. Ведь недаром говорят: кто предупрежден, тот вооружен.