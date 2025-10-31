Названы опасные для подвижности пожилых продукты

Международная команда ученых выяснила, что высокое потребление ультрапереработанных продуктов (УПП) приводит к снижению физической силы — в частности, уменьшению скорости ходьбы у мужчин и женщин и ослаблением силы хвата у мужчин. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Исследование основано на данных 2 547 участников проекта Framingham Offspring Cohort, за которыми наблюдали в течение в среднем 10,8 лет.

Каждый дополнительный прием УПП в день был связан с замедлением скорости ходьбы — на 0,001 м/с в год. У мужчин также фиксировалось снижение силы хвата на 0,02 кг в год (p = 0,04).

«Результаты показывают, что ультрапереработанные продукты могут способствовать постепенному снижению подвижности и силы», — отметил Шивани Сахни, директор программы питания Института исследований старения им. Хинды и Артура Маркусов и доцент Гарвардской медицинской школы.

«Ограничение потребления УПП и акцент на цельных, богатых питательными веществами продуктах — важный шаг для сохранения физической формы и здорового старения», — добавила Эльза Коничински, ведущий автор исследования из Школы наук о питании и политике Фридмана при Университете Тафтса.

По мнению авторов, результаты подчеркивают ключевую роль питания в поддержании здоровья в пожилом возрасте и необходимость дальнейших исследований биологических механизмов, связывающих ультрапереработанную пищу с функциональным спадом.