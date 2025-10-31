В России создали бионический протез с радиоуправлением

В пресс-службе Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) имени Г. И. Носова сообщили, что стартап выпускника вуза Богдана Макарова «НЕКСУС» представил рабочую версию бионического протеза кисти, который управляется через нейроинтерфейс. Лабораторный образец успешно прошёл испытания и показал заявленные разработчиком характеристики.

© Ferra.ru

Протез объединяет механический модуль, нейрогарнитуру и программно-аппаратный комплекс искусственным интеллектом. Нейроинтерфейс считывает электрическую активность мозга, после чего система определяет намерение пользователя и активирует соответствующий привод.

Дополнительно в устройстве используется модуль компьютерного зрения для анализа объектов и прогнозирования жестов. Датчики давления регулируют силу захвата, а через очки дополненной реальности передаётся информация о работе системы.

Разработка началась в 2018 году, а в 2024-м проект получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям. Компания «НЕКСУС» уже заключила соглашение с предприятием «Керамет» о применении аддитивных технологий при производстве компонентов протеза.

Разработчики планирует создать предсерийную версию, провести сертификацию и клинические испытания.