В Китае создали наночастицы, подавляющие образование тромбов

Китайские материаловеды создали наночастицы на базе пигмента меланина и ферментов-каталаз, подавляющие спонтанное формирование тромбов в сосудах под действием оксидантов и других агрессивных молекул. Эти наноструктуры могут стать более безопасной альтернативой для ныне применяемых антикоагулянтов, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.

"Мы создали наночастицы, которые подавляют выработку оксидантов при повреждениях стенок сосудов, что ведет к ускоренному формированию тромбов. Проведенные нами опыты показывают, что эти структуры преимущественно скапливаются в поврежденных участках сосудов и успешно подавляют активацию тромбоцитов, и при этом обладают более безопасным профилем действия, чем применяемые в клинической практике антикоагулянты", - пишут исследователи.

Этот нанопрепарат был разработан группой китайских исследователей под руководством профессора Национального центра нанотехнологий и науки Китая (Пекин) Ляном Синцзе в качестве альтернативы для уже применяемых в клинической практике антикоагулянтов и противотромбозных препаратов. При их разработке ученые опирались на недавно открытую связь между образованием тромбов, повреждениями сосудов и оксидантами.

Она проявляется в том, что накопление агрессивных молекул в клетках стенок кровеносных сосудов ведет к их массовой гибели, что ведет к потере целостности этих протоков и к контакту крови с волокнами соединительного белка-коллагена. Это вещество активирует тромбоциты, что приводит к спонтанному образованию тромбов даже при отсутствии ран и прочих повреждений, при которых коллаген обычно вступает в контакт с кровью.

Для предовтращения этого китайские материаловеды создали наночастицы из природного пигмента меланина, активно поглощающего оксиданты, внутрь которых исследователи также встроили молекулы ферментов из класса каталаз, нейтрализующих молекулы перекиси водорода. Их встраивание внутрь наночастиц значительным образом повышает типичное время жизни этих ферментов в кровотоке, а также позволяет адресным образом доставить их в место повреждения.

Работу этих наноструктур исследователи проверили на крысах, у которых ученые провоцировали развитие тромбов путем повреждения их артерий вспышками лазера. Эти опыты показали, что наночастицы или предотвратили, или значительным образом уменьшили размеры тромбов, и при этом они не вызывали перемен в составе крови и не провоцировали спонтанных кровотечений. В перспективе, это позволит значительно повысить эффективность и безопасность профилактики тромбоза в уязвимых группах населения и после хирургических операций, подытожили ученые.