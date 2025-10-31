Кишечные бактерии оказались связаны с психическим здоровьем

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что состав кишечного микробиома у детей в раннем возрасте может быть связан с риском развития тревожности, депрессии и других эмоциональных нарушений в школьные годы. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ось «кишечник-мозг»

У детей, у которых в возрасте двух лет в микробиоме преобладали бактерии Clostridiales и Lachnospiraceae, чаще выявлялись симптомы тревоги и депрессии в возрасте около 7,5 лет. Ученые установили, что этот эффект связан с особенностями формирования связей между нейронными сетями мозга, отвечающими за эмоции: изменения в этих связях фиксировались при МРТ головного мозга в возрасте 6 лет.

По словам старшего автора работы, доцента Бриджет Каллаган, бактерии кишечника могут участвовать в «программировании» эмоционально значимых нейронных цепей в критически важный для психического развития период. Если такие симптомы не выявлять и не корректировать, они могут сохраняться в подростковом и взрослом возрасте.

Работа выполнена на основе данных сингапурского исследования GUSTO, включавшего анализ состояния здоровья детей на разных этапах развития. В выборку вошли 55 участников: в возрасте 2 лет у них взяли образцы кала, в 6 лет провели МРТ, а когда детям исполнилось 7,5 лет родители заполнили опросники об их поведении.

Связь бактерий кишечника и эмоций

Ученые отмечают, что связь состава микробиома с симптомами согласуется с похожими исследованиями у взрослых: Clostridiales и Lachnospiraceae уже ранее связывали с реакцией на стресс и депрессивными состояниями. Возможно, некоторые представители этих групп бактерий чувствительнее к неблагоприятным факторам и вовлечены в механизмы формирования эмоциональных нарушений.

Следующий шаг — понять, какие именно виды внутри этих групп влияют на организм и возможно ли корректировать их воздействие. Среди потенциальных методов — диета и пробиотики.