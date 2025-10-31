В России предложили лечить симптомы простатита «горным» воздухом

Учёные из Кабардино-Балкарского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета предложили новый способ ослабления некоторых симптомов простатита — гипокситерапию — дозированное вдыхание воздуха с низким содержанием кислорода, или «горного» воздуха.

Как отмечает РИА Новости, эта методика способствует облегчению симптомов хронического простатита, такие как слабость, апатия, хронические головные боли. Проведённые исследования доказали эффективность разработанной методики, включающей интервальные тренировки на свежем воздухе с разным уровнем кислорода: 13% и 31%. При чередовании воздуха с таким содержанием кислорода жалобы на симптоматику проставит снизились в три раза.

Сообщается, что гипокситерапия, имитирующая условия высокогорья, дополняет традиционные методы лечения, устраняя психосоматические аспекты заболевания. У пациентов после гипокситерапии жалобы сократились в три раза по сравнению с теми, кто проходил только медикаментозное лечение. Это исследование стало первым, направленным на изучение психофизиологических расстройств при хроническом простатите. В дальнейшем планируется оценка долгосрочных эффектов.