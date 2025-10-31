Как литий может победить болезнь Альцгеймера

Новое исследование, проведенное преподавателем кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Мариной Рудаковой, выявило потенциальную связь между низким уровнем лития в мозге и развитием болезни Альцгеймера. Это открытие дает надежду на разработку простого и недорогого метода защиты мозга от этого дегенеративного заболевания.

Роль лития в организме

Литий – это микроэлемент, играющий важную, хоть и до конца не изученную, роль в регуляции и защите центральной нервной системы. Он влияет на настроение, продолжительность жизни и участвует в ключевых клеточных процессах. Небольшое количество лития содержится в мозге, где он способствует взаимодействию нервных клеток и защищает их от повреждений.

Связь лития с болезнью Альцгеймера

Последние исследования показали, что у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается снижение уровня лития в мозге по сравнению со здоровыми людьми. Предполагается, что амилоидные бляшки, одна из основных причин развития болезни Альцгеймера, могут "вымывать" этот минерал из окружающих клеток.

Результаты исследования и перспективы

Ученые в рамках нового исследования обнаружили корреляцию между уровнем лития в мозге, образованием амилоидных бляшек и развитием потери памяти у мышей. Повышение уровня лития в экспериментах способствовало уменьшению количества бляшек и частичному восстановлению памяти.

Несмотря на то, что испытания на людях еще не проводились, эти результаты открывают перспективное направление для дальнейшего изучения. В настоящее время препараты на основе лития используются для лечения биполярного расстройства и шизофрении, но требуют строгого медицинского контроля из-за возможных побочных эффектов.

Хотя говорить о готовом методе лечения или профилактики болезни Альцгеймера пока рано, исследование лития представляет собой многообещающий шаг в поиске новых способов борьбы с этим заболеванием, сообщает пресс-служба Пироговского университета.