Найден способ улучшить ультразвуковую терапию

Специалисты Сколковского института науки и технологий провели исследование микропузырьков с белковым покрытием, которые могут использоваться для адресной доставки лекарственных препаратов. Ученые анализировали изменения структуры этих образований под воздействием ультразвуковых импульсов.

© Ferra.ru

В экспериментах применялись микропузырьки на основе альбумина с добавлением различных сополимеров. Для наблюдения использовались высокоскоростные видеокамеры и кавитометр — прибор, фиксирующий звуковые волны и пульсации размеров микроструктур.

Исследование показало, что стабилизирующие добавки снижают интенсивность кавитации примерно в два раза. Это преобразует хаотичные колебания в контролируемую пульсацию, что повышает предсказуемость поведения пузырьков. Дополнительные тесты подтвердили отсутствие влияния микропузырьков на форму и подвижность эритроцитов в крови.

Полученные данные могут помочь в создании безопасных составов для терапевтического применения. Ультразвук потенциально может использоваться как инструмент управления движением микропузырьков в кровотоке и тканях организма для целенаправленной доставки лекарственных средств.