Новый стент снизит число операций у детей с пороками сердца

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Казанского федерального университета, Университета "Сириус" и Университета Лафборо разработали новую модель биоразлагаемого стента. С ее помощью можно снизить количество операций у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стент - специальная упругая металлическая или пластиковая конструкция, ее помещают в просвет полых органов (артерии, пищевода или кишечника) и обеспечивают таким образом расширение участка, суженного патологическим процессом. При сердечно-сосудистых заболеваниях стенты используются для борьбы с тромбами и бляшками, с их помощью восстанавливают кровообращение на проблемных участках.

Со временем стент приходится извлекать и заменять. Особенно часто такие хирургические вмешательства проводятся детям, чьи сосуды быстро растут. Ученые решили создать стент из биодеградируемого полимера (полимолочной кислоты). Он выполнит свою функцию, а в дальнейшем бесследно растает в организме.

«Металлические стенты имеют ограничения, которые можно преодолеть с помощью использования разработанных нами биоразлагаемых имплантов, — объяснил завлабораторией биожидкостей ПНИПУ доктор физико-математических наук Алексей Кучумов. — Одно из направлений их применения - сердечно-сосудистая хирургия детей с пороками сердца, когда существует необходимость во временном восстановлении проходимости сосуда без последующего хирургического извлечения».

Для создания биоразлагаемого стента исследователи использовали аддитивное производство - конструкцию напечатали на 3D принтере. Кроме того, было проведено численное моделирование поведения стента в трехслойной артерии. Модель продемонстрировала хорошие результаты по равномерному раскрытию кровеносных сосудов без чрезмерного механического воздействия.