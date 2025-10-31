Специалисты выяснили, к чему может привести нехватка сна

Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого исследовали влияние дефицита сна на здоровье студентов. Выяснилось, что недосып может привести к серьезным заболеваниям, включая инсульты и гипертонию, говорится в сообщении вуза.

"В НовГУ изучили последствия нехватки сна. К ним относятся ухудшение памяти и концентрации внимания, замедление реакции и эпизоды микросна. Недосыпание является распространенной проблемой среди студентов из-за высокой учебной нагрузки, социальной активности и подработок. <...> В дальнейшем психические симптомы могут перетечь в соматические и деструктивно сказаться на иммунитете. Страдают желудочно-кишечный тракт и возникает взаимосвязанное с ним нарушение метаболизма, скованность мышц, сердечно-сосудистые заболевания, в числе которых гипертоническая болезнь, аритмия, инсульты", - сказано в сообщении.

Авторы работы - студент химико-технологического института Андрей Чиняков и доцент кафедры биологии и биоинформатики Анна Петрова. Согласно выводам исследователей, систематическое недосыпание также серьезно влияет на психическое здоровье, провоцирует повышенную тревожность и раздражительность, развитие неврозов и депрессивных состояний, а также резкие перепады настроения.

"По данным некоторых исследований, сон менее шести часов в сутки может провоцировать онкологические заболевания, в первую очередь рак молочной и предстательной желез", - говорится в сообщении НовГУ.

Проведенные исследования позволили установить комплексное негативное влияние дефицита сна на организм. Исследования подтвердили, что недосып существенно снижает продуктивность интеллектуальной деятельности, проявляясь в ухудшении концентрации внимания, ослаблении памяти, повышении раздражительности и общей апатии.

Ученые рекомендуют соблюдение режима с отходом ко сну между 22:00 и 23:00, ограничение учебных и рабочих нагрузок, сокращение потребления кофеина и алкоголя, а также регулярную физическую активность. Применение снотворных и седативных препаратов допустимо исключительно по назначению врача, резюмировали в НовГУ.