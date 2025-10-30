У колебаний кровяного давления нашли скрытую опасность

Даже при хорошем контроле артериального давления сильные колебания от одного сердечного сокращения к другому повышают риск повреждения мозга у пожилых. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

В исследовании приняли участие 105 пожилых людей в возрасте от 55 до 89 лет. Участники в целом были здоровы и не страдали серьезными неврологическими заболеваниями. Испытуемым непрерывно измеряли артериальное давление во время МРТ-сканирования с помощью манжеты, фиксирующей каждый удар сердца в течение семи минут.

Ученые анализировали, насколько сильно давление менялось между ударами сердца и насколько эластичными были сосуды, чтобы оценить «динамическую нестабильность» кровотока.

Результаты показали, что у людей с высокой вариабельностью давления и жесткими артериями объем гиппокампа и энторинальной коры был меньшим. Эти области мозга важны для обучения и работы памяти — они одними из первых поражаются при болезни Альцгеймера. Анализ крови подтвердил связь с повреждением нервных клеток: у участников с нестабильным давлением был повышен уровень легкого нейрофиламента (NfL), маркера нейродегенерации.

Результаты оставались значимыми даже после учета возраста, пола и среднего давления. Это позволяет ученым предположить, что именно колебания, а не уровень давления в целом, представляют риск для мозга. Исследователи также отметили, что изменения были более выраженными в левом полушарии, что согласуется с предыдущими данными о его повышенной уязвимости к сосудистому стрессу и нейродегенеративным процессам.