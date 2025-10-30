Ученые нашли потенциальные мишени для борьбы с метаболическим синдромом

Около миллиарда человек во всем мире страдает от метаболического синдрома — нарушения обмена веществ, которое приводит к ожирению, повышению давления, инсулинорезистентности, а потому увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Это заболевание возникает из-за нарушения энергетического баланса в клетках тела. В норме в клетках липидные капли накапливают жиры — энергетически ценные молекулы, — а митохондрии производят энергию в процессе их расщепления. Если это взаимодействие нарушается, например, при повреждении митохондрий, запускается каскад патологических реакций, ведущих к болезни. Однако механизмы таких нарушений недостаточно ясны, а потому ученым не удается разработать эффективные препараты для лечения метаболического синдрома, которые бы воздействовали на первопричину заболевания.

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) с коллегой из Сеченовского университета (Москва) проанализировали данные о молекулярных причинах этого сбоя. В частности, авторы изучили, какую роль в развитии метаболического синдрома играют белки, формирующие контакты между мембраной митохондрий и поверхностью липидных капель. Оказалось, что такие контакты бывают двух типов — первые формируются на очень короткое время, тогда как вторые оказываются стабильными и прочными. Последние особенно важны в клетках с высоким энергопотреблением, например, находящихся в мышцах и сердце, поскольку они обеспечивают быструю и эффективную переработку жиров.

Исследования показывают, что при ожирении и диабете структура этих контактов меняется. Липидные капли увеличиваются в размерах, митохондрии фрагментируются и отдаляются от них из-за потери белков-посредников. В результате жирные кислоты не перерабатываются, а накапливаются в клетке, приводя к инсулинорезистентности.

Кроме того, в ходе анализа авторы выяснили, что митохондрии, постоянно связанные с липидными каплями, образуют особую функциональную субпопуляцию. Они отличаются от «свободных» митохондрий биоэнергетическими процессами, формой и белковым составом. Таким образом, когда контакты этих митохондрий с липидными каплями нарушаются, утрачивается целый класс жизненно важных внутриклеточных компонентов.