Депрессию научились выявлять за три минуты

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) разработали портативный биосенсор, который способен за несколько минут определить уровень белка BDNF — показателя, связанного с психическими расстройствами, включая депрессию, шизофрению и биполярное расстройство. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Polymers Au.

Устройство представляет собой гибкую полоску с электродами. При взаимодействии с портативным анализатором они анализируют состав небольшого количества слюны. Менее чем за три минуты биосенсор определяет концентрацию BDNF — нейротрофического фактора, необходимого для роста и поддержания нейронов, а также для нормального функционирования памяти и обучения.

Исследователи показали, что устройство способно надежно измерять крайне низкие концентрации белка — до 1,0 × 10⁻²⁰ грамма на миллилитр. Себестоимость сенсора составляет около 2,19 доллара США. В качестве дополнительного преимущества ученые отмечают длительный срок хранения. В ближайшее время разработчики планируют подать заявку на патент.

«Наш датчик демонстрирует высокую точность и широкий диапазон измерений, что важно для клинической диагностики. Низкий уровень BDNF может указывать на наличие психических расстройств, а рост его концентрации позволяет отслеживать прогресс лечения», — отметил Пауло Аугусто Раймундо Перейра из Института физики Сан-Карлоса.

По данным ВОЗ, более миллиарда человек во всем мире страдают психическими расстройствами, среди которых наиболее распространены тревожность и депрессия. Новый биосенсор, по мнению авторов, может стать шагом к персонализированной медицине, в рамках которой лечение будет подстраиваться под конкретного пациента и контролироваться с помощью простых экспресс-тестов.