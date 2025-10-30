В России нашли способ увеличить срок службы протезов клапана сердца

Ученые РФ создали покрытие, увеличивающее срок службы протезов клапана сердца
Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) разработали специальный материал для покрытия протезов клапана сердца, который позволит повысить их износостойкость. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
"В результате исследования было установлено, что разработанный материал позволил достичь не только повышения износостойкости и микротвердости в сравнении с исходными образцами из материалов УСБ-15 и Y-TZP, но и увеличить способность поверхности отталкивать жидкость", - приводятся слова одного из исследователей Романа Небогатикова.
Как отметили в СГТУ, совершенствование протезов клапана сердца остается актуальной задачей. Средний срок их службы сейчас составляет 25-30 лет. Компоненты испытывают циклические ударные и истирающие нагрузки, в связи с чем и необходимо повышать их эксплуатационные свойства.
По информации вуза, хорошей альтернативой материалам для протезов клапанов сердца, таких как УСБ-15 и ПГИ, являются оксидные керамики. Они не оказывают токсического воздействия на организм человека и отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам.
Ученые СГТУ предложили использовать в медицине наноструктурированное керамическое покрытие из диоксида кремния и оксида хрома. Они экспериментально доказали, что наилучшую устойчивость к износу и наивысшие показатели краевого угла смачивания обеспечивают покрытия толщиной от 140 до 360 нанометров, они состоят из мельчайших частиц размером примерно 60 нанометров. Такие покрытия отличаются небольшой открытой пористостью, гладкой поверхностью и высокой твердостью.
Работа над исследованием велась в рамках основного научного направления кафедры под руководством доктора технических наук, доцента, заведующего кафедрой "Материаловедение и биомедицинская инженерия" Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Александра Фомина. Авторами исследования стали профессор указанной кафедры Сергей Пичхидзе и аспирант направления "Биомеханика и биоинженерия" Роман Небогатиков. Статья, посвященная разработке ученых, опубликована в журнале квартиля Q1 "Ceramics International" издательского дома Elsevier.