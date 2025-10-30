Датские ученые создали универсальный антидот от яда змей

Ученые из Дании разработали универсальное противоядие, которое способно нейтрализовать яд 17 различных видов африканских змей.

Это открытие, опубликованное в журнале Nature, может стать спасением для многих стран Африки. Препарат успешно протестирован на мышах. Новое средство борется с токсинами и снижает повреждения кожи, вызываемые ядом.

Каждый год в странах Африки, которые расположены к югу от Сахары, от укусов змей погибает около 20 тысяч человек. Всего регистрируется до 300 тысяч укусов в год, а отмирание тканей, вызванное действием яда, приводит примерно к 10 тысячам ампутаций.

Традиционные методы получения противоядий основаны на введении небольших доз яда крупным животным, к примеру, лошадям. В их организме вырабатываются антитела, плазму крови которых используют для лечения людей. Однако такая плазма содержит множество других белков, вызывающих у человека нежелательные иммунные реакции. Также обычные сыворотки не могут предотвратить локальное отмирание тканей. Для создания противоядия широкого спектра датские исследователи вводили яд 18 самых опасных видов змей альпаке и ламе.

Ученые смогли выделить у этих животных «нанотела» — уменьшенные версии антител, способные глубоко проникать в ткани и связываться с разрушающими их токсинами. Из таких нанотел был создан «коктейль», который состоит из восьми наиболее эффективных компонентов. При введении мышам, уже получившим дозу змеиного яда, это рекомбинантное противоядие успешно нейтрализовало яды 17 из 18 видов змей. Оно уменьшило повреждения кожи по сравнению с широко используемой сывороткой Inoserp PAN-AFRICA.

