Найдена связь между депрессией и деменцией

Анализ данных крупного национального исследования в Китае показал, что люди с более выраженными симптомами депрессии со временем чаще испытывают социальную изоляцию, а это, в свою очередь, связано с ухудшением когнитивных функций. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

© РИА Новости

Депрессия — распространенное психическое расстройство, сопровождающееся устойчивым чувством подавленности, потерей интереса к жизни и ощущением безнадежности. Она влияет не только на эмоциональное состояние, но и на мышление, поведение и физическое самочувствие. Среди типичных симптомов — усталость, нарушение сна и аппетита, снижение концентрации, трудности в работе и общении.

Одним из характерных последствий депрессии становится социальное отстранение. Человек все реже встречается с друзьями и родственниками, отказывается от привычных занятий, что усиливает чувство одиночества и усугубляет само расстройство.

Авторы исследования под руководством Цзя Фан решили выяснить, может ли именно изоляция объяснить, почему у людей с депрессивными симптомами со временем снижается память и способность к умственной деятельности.

Ученые использовали данные China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) — репрезентативного обследования жителей Китая старше 45 лет. В анализ вошли данные трех волн опроса (2013, 2015 и 2018 годы) с участием 9220 человек, средний возраст которых составил 58 лет. Участники проходили оценку уровня депрессии (по шкале CES-D), когнитивных функций (тесты на память и мышление) и социальной изоляции. Последняя определялась по четырем критериям: одиночество в браке и быту, редкие контакты с детьми (реальные или по телефону/почте) и отсутствие участия в общественных мероприятиях в течение последнего месяца.

Результаты показали, что депрессивные симптомы предсказывают рост социальной изоляции в будущем, а изоляция, в свою очередь, связана с небольшим снижением когнитивных показателей.

По словам авторов, это означает, что меры общественного здравоохранения, направленные на борьбу с депрессией и одиночеством среди пожилых людей, могут помочь сохранить когнитивное здоровье.