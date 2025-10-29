Ученые объяснили, почему недостаток сна ведет к провалам в памяти

Многие замечают: после ночи, проведенной без сна, мозг отказывается хорошо работать – теряется концентрация, возникает ощущение тумана в голове. Ученые объяснили, почему недостаток сна может вести к кратковременным сбоям внимания и памяти.

© Freepik

Исследователи Массачусетского технологического института рассказали, что происходит внутри мозга во время сна, а также тогда, когда сон нарушается.

Во время сна в мозге происходит важный процесс – отток спинномозговой жидкости (ликвора). В ходе этого процесса «смываются» все продукты жизнедеятельности, накопившиеся за день. Такая регулярная «промывка» во время сна необходима для нормального функционирования мозга.

Автор исследования Лора Льюис, сотрудник Института медицинской инженерии и науки Массачусетского технологического института и Института обучения и памяти Пикауэра задалась вопросом – что происходит с оттоком спинномозговой жидкости, если человек лишается сна. Вместе с группой ученых она пригласила добровольцев, которых протестировали дважды: после ночи без сна в лаборатории и второй раз, когда они были хорошо отдохнувшими. Участники выполняли задания: как и ожидалось, те, кто страдал от недосыпа, справлялся с заданиями хуже, чем те, кто отдохнул – у людей с недосыпом наблюдались провалы в концентрации внимания.

Ученые с помощью методов диагностики (ЭЭГ, фМРТ) выявили несколько физиологических изменений во время этих кратковременных провалов в концентрации внимания. Наиболее важным оказалось то, что во время таких провалов происходил отток спинномозговой жидкости.

В момент, когда внимание ослабевало, жидкость вытеснялась из мозга, а когда внимание восстанавливалось, жидкость возвращалась обратно. Ученые предположили, что при недосыпе мозг начинает компенсировать потерю процесса очистки, которая обычно происходит во сне и остается незаметной для человека.