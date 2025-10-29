Назван важный фактор повреждения клеток мозга у пожилых людей

Ученые выяснили, что у пожилых людей с жесткими артериями чаще возникают повреждения нервных клеток мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 570 пожилых людей, которые не жаловались на проблемы с памятью или мышлением. Ученые хотели понять, как состояние сосудов влияет на ранние признаки повреждения мозга и когнитивные функции.

Особое внимание уделялось белку нейрофиламента легкой цепи (NfL). Этот белок присутствует в крови в небольших количествах у всех людей, его уровень естественным образом повышается с возрастом. Однако слишком высокие показатели NfL сигнализируют о разрушении нервных клеток и повреждении нервных волокон.

Чтобы оценить состояние сосудов, исследователи использовали методику измерения скорости пульсовой волны. Она позволяет определить и жесткость артерий и скорость движения крови от сердца к ногам.

«Чем выше жесткость артерий, тем слабее они гасят пульсовые удары сердца. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и снижает стабильность кровоснабжения мозга и других органов», — объяснили ученые.

Результаты показали, что у участников с более жесткими артериями когнитивные показатели были ниже. Чаще всего наблюдались проблемы с эпизодической памятью — способностью вспоминать события. Также изменения в сосудах коррелировали с ухудшением оперативной памяти и скорости обработки информации. Особенно выраженные нарушения наблюдались у людей, у которых сочетались высокий уровень NfL и повышенная жесткость сосудов.

Авторы работы подчеркивают: старение мозга связано не только с гибелью нейронов, но и с состоянием сосудов, которые обеспечивают их питание. Исследование подтверждает, что контроль здоровья сердечно-сосудистой системы важен не только для сердца, но и для сохранения когнитивных функций в пожилом возрасте.