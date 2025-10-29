Ученые выявили новый коронавирус у летучих мышей в Бразилии

У бразильских летучих мышей обнаружен новый коронавирус. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о вирусе, которому дали название BRZ batCoV. Его генетические особенности схожи с COVID-19 и ближневосточным респираторным синдромом (MERS) – все они входят в группу бета-коронавирусов.

Вирус обнаружили у малочисленного вида насекомоядных летучих мышей, живущих в Латинской Америке. Образцы для исследований ученые получили в штатах Мараньян и Сан-Паулу в Бразилии.

Фактов, доказывающих опасность нового коронавируса для людей, у исследователей нет. Они лишь отмечают, что у BRZ batCoV имеется участок шиповидного белка, который расщепляется в клетках человека и животных. Из-за этой особенности вирус легче проникает в клетку. У коронавирусов летучих мышей американского континента этого свойства не было.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с новыми геновариантами коронавируса. Как отметила глава ведомства Анна Попова, COVID-19 уже стал сезонным заболеванием. И все же специалисты наблюдают за ним более пристально, чем за другими респираторными сезонными вирусами.