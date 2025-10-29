Определено наиболее подверженное развитию рака поколение людей

Миллениалы стали первым поколением в истории, которое сталкивается с более высоким риском развития онкологических заболеваний, чем их родители. Стремительный рост случаев рака среди людей до 50 лет заставляет ученых искать причины этой тревожной тенденции, и они находят их в радикально изменившемся образе жизни.

Если человек родился между 1981 и 1995 годом, то он принадлежит к поколению, которое сталкивается с уникальной угрозой для здоровья. С 1990 по 2019 год частота диагностирования рака у людей младше 50 лет выросла на 79 процентов по всему миру, а смертность от этих заболеваний увеличилась на 28 процентов. Эти цифры отражают тревожный сдвиг в структуре заболеваемости: миллениалы стали первым поколением, чьи шансы столкнуться с онкологическим диагнозом превышают риски их родителей. Причина кроется не в генетике: около 80 процентов случаев рака стали «спорадическими», то есть вызваны не наследственными мутациями, а накоплением повреждений ДНК под воздействием внешних факторов. Другими словами, ключевую роль играет образ жизни, который кардинально изменился за последние десятилетия.

Одной из главных причин этой «тихой эпидемии» исследователи называют трансформацию пищевых привычек. Еще в 1980-х годах начал резко расти уровень детского ожирения, и к 2022 году более 390 миллионов детей и подростков в возрасте 5–19 лет уже имели избыточный вес. Ожирение вызывает резистентность к инсулину, хроническое воспаление и гормональные изменения, которые напрямую связаны с повышенным риском развития рака толстой кишки, молочной железы и эндометрия. Важно понимать, что последствия детского ожирения не исчезают с возрастом. Мета-анализ с участием 4,7 миллиона человек показал, что высокий индекс массы тела в молодости увеличивает риск колоректального рака во взрослом возрасте на 39 процентов у мужчин и на 19 процентов у женщин по сравнению с теми, кто сохранял нормальный вес. Кроме того, рацион, богатый ультраобработанными продуктами, нарушает баланс кишечной микробиоты, сокращает разнообразие полезных бактерий и способствует размножению штаммов, производящих провоспалительные метаболиты. Это объясняет, почему желудочно-кишечные заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника, стали так распространены среди миллениалов — достаточно спросить любую группу тридцатилетних, и у большинства из них есть те или иные проблемы с пищеварением.

Вторым значимым фактором риска стало употребление алкоголя. Долгое время существовал миф о том, что бокал вина может быть полезен для здоровья, но современные исследования опровергают это утверждение. Международное агентство по изучению рака классифицирует алкоголь как канцероген первой группы — наравне с табаком. При метаболизме этанола в организме образуется ацетальдегид — соединение, которое напрямую повреждает ДНК и способствует развитию опухолей. Особенность миллениалов заключается в том, что они реже употребляют алкоголь ежедневно, но чаще практикуют эпизоды запойного выпивания, что связано с особенно высокими рисками для здоровья. Исследование EDADES, проведенное Министерством здравоохранения Испании в 2024 году, подтверждает, что разные поколения демонстрируют различные модели рискованного поведения. Усугубляет ситуацию и то, что в многих сортах пива обнаруживаются перфторалкильные вещества (ПФАС) — так называемые вечные химикаты, которые связывают с повышенной заболеваемостью раком яичек и почек.

Не менее важную роль играет катастрофическое ухудшение качества сна у молодого поколения. Миллениалы и представители поколения Z спят в среднем на 30–45 минут меньше, чем «бэби-бумеры», в основном из-за привычки проводить время перед сном у экранов гаджетов. Искусственный свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который не только регулирует циклы сна, но и обладает мощными антиоксидантными свойствами, участвуя в регуляции клеточного цикла. Хронический недостаток сна не только ухудшает восстановление ДНК, но и снижает защитные функции мелатонина в отношении рака. Нарушенные циркадные ритмы влияют на экспрессию генов, ответственных за репарацию ДНК, что приводит к накоплению мутаций и повышает вероятность опухолевых процессов.

Миллениалы стали и самым стрессированным поколением в истории. Постоянно повышенный уровень кортизола не только способствует развитию резистентности к инсулину и гипертонии, но и ослабляет иммунную систему. Исследования показывают, что хронический стресс усиливает воспаление, мешает организму уничтожать аномальные клетки и может «пробуждать» дремлющие опухолевые клетки. Фактически у людей с высоким уровнем стресса вероятность умереть от рака в два раза выше, чем у тех, кто эффективно справляется с психологическим напряжением.

Отдельную проблему представляет самолечение, которое стало распространенной практикой среди молодых людей. Частый прием парацетамола ассоциируется с повреждением печени и возможным ростом заболеваемости раком печени. Длительный прием оральных контрацептивов из-за отсрочки беременности незначительно повышает риск рака молочной железы и шейки матки, хотя и защищает от онкологии яичников и эндометрия. Даже регулярное применение антацидов и антибиотиков связано с повышенным риском развития рака пищеварительной системы через такие механизмы, как образование канцерогенных соединений или дисбактериоз кишечника.

Ожидается, что число случаев рака в мире вырастет с 20 миллионов в 2022 году до почти 35 миллионов в 2050 году — увеличение на 77 процентов. Особенно заметен рост опухолей пищеварительной системы и гинекологических заболеваний среди молодых людей. Однако еще не все потеряно — многие факторы риска находятся под контролем.