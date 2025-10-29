Ученые выяснили, что влияет на развитие аутизма у детей

Результаты масштабного исследования, опубликованного в октябре в JAMA Network Open, показали, что внутриутробное воздействие ключевых компонентов мелкодисперсных загрязнителей воздуха, в частности сульфатных и аммониевых компонентов, связано с повышенным риском развития расстройств аутистического спектра (РАС) у детей.

В исследовании приняли участие 2 183 324 рожениц: собиралась полная информация об их месте жительства. Производился расчет концентрации микроскопических частиц, включая сажу, органические вещества, пыль, сульфаты, аммоний, нитраты и морскую соль. Наблюдение за рожденными детьми велось в течение пяти лет, - рассказывает Medscape.

В целом у 19 569 детей (0,8 %) к пяти годам был диагностирован РАС.

Исследование показало, что пренатальное воздействие сульфатных и аммониевых компонентов загрязнителей воздуха во втором и третьем триместрах беременности было наиболее тесно связано с риском развития РАС. Влияние озона на поздних сроках беременности и в первые дни после рождения также показало связь с увеличением риска развития расстройств аутистического спектра.

Ученые упомянули несколько механизмов, которые могли бы объяснить полученные результаты. Мелкодисперсные частицы могут проникать через плаценту, вызывая окислительный стресс, воспаление и эпигенетические изменения, которые влияют на развитие нервной системы.