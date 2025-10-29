Обезболивающие лекарства оказались оружием против рака

Некоторые препараты от боли могут не только облегчать страдания пациентов, но и подавлять развитие опухолей. Исследования ученых из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса показали, что два уже одобренных лекарства — бупивакаин и римегепант — способны замедлять рост остеосаркомы, одной из самых агрессивных форм рака костей. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые обнаружили, что оба препарата блокируют сигналы между нервными клетками и опухолью, нарушая работу белков NGF и TrkA, которые стимулируют рост сосудов и нервных волокон в опухоли. В экспериментах на мышах такая блокировка не только уменьшала боль, но и тормозила распространение раковых клеток.

По словам ведущего автора исследования, полученные результаты открывают перспективу повторного использования уже известных обезболивающих в качестве противоопухолевых средств. Ученые надеются, что на основе этих данных удастся разработать новые методы лечения остеосаркомы, которые будут сочетать контроль боли с подавлением роста опухоли.

