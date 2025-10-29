Гериатр оценил возможность дожить до 120 лет

Сейчас его значение составляет 73 с половиной года.

Без прогресса в геронтологии изменить это затруднительно. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил Валерий Новосёлов.

«Это невозможно. Без науки геронтологии, без вот этих шестерёнок, которые крутятся во время старения. Мы не сможем изменить этот показатель. Нам нужна не длина жизни. Если говорить о 120 годах как флаг, как мем, как направление движения — это очень хорошо. Главное — не вводить в заблуждение. У нас показатель — 73 с половиной года. Это значит, ребёнок, родившийся сегодня, не когда-то там 70 лет назад, а сегодня, проживёт в среднем 73 с половиной года. Я ставлю запятую, говоря, что к каждому из нас, будущим поколениям, отношения это не имеет. Потому что жизнь персонифицирована, длительность персонифицирована».

Ранее доктор медицинских наук выразил мнение, что «мозг может жить 150 лет». Также «огромный запас прочности» есть у печени и некоторых других человеческих органов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор журнала «Медицина» Кирилл Данишевский.