Яркий свет ночью оказался опасен для жизни

Международное исследование показало, что у взрослых старше 50 лет яркий свет ночью связан с заметным ростом риска сердечно‑сосудистых заболеваний (ССЗ).

«Помимо обычных мер профилактики, избегание света ночью может быть полезной стратегией снижения сердечно‑сосудистых рисков», — отмечают Даниэль П. Виндред, PhD, и коллеги из Flinders Health and Medical Research Institute в Австралии.

В исследовании участвовали почти 89 000 человек (средний возраст 62 года), большинство из которых женщины (≈57 %). Данные о световой нагрузке собирались через сенсоры на запястьях в течение недели, в общей сложности это более 13 миллионов часов наблюдения.

Как свет повышает риск

Участников разделили на группы по уровню освещенности ночью. Те, кто подвергался самому яркому свету (верхний 10 %), имели существенно более высокие показатели:

Коронарная болезнь: +32 %

Инфаркт миокарда: +47 %

Сердечная недостаточность: +56 %

Аритмии: +28–32 %

Эти эффекты сохранялись даже после учета привычек сна, физической активности, диеты, курения, алкоголя, социального статуса и генетических факторов.

«Связь ночного света с сердечно‑сосудистыми рисками не объясняется, например, недостатком сна или сезонной длиной дня», — пишет Джонатан Седернэс.

Женщины под особым риском

Для женщин ночной свет особенно усиливал риск сердечной недостаточности и коронарной болезни. В младшей группе участников также наблюдалось сильное влияние света на сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий. Виндред связывает это с нарушением циркадных ритмов, аналогично эффекту ночной работы, которая повышает риск у женщин.

Явление объясняется воздействием света на биологические часы. Нарушение циркадных ритмов влияет на гормоны, метаболизм и артериальное давление. Например, свет вокруг времени сна может подавлять выработку мелатонина, что сдвигает внутренние ритмы и нарушает естественный цикл «сон‑бодрствование».

Исследователи надеются, что дальнейшие работы позволят понять, насколько снижение ночного освещения способно реально снизить долгосрочный риск ССЗ и есть ли критические периоды жизни, когда эффект особенно выражен.

Практическое значение для врачей

«Наша задача — выявлять тех, кто наиболее подвержен риску от ночного света, снижать опасность чрезмерно яркого освещения и оптимизировать суточный световой режим населения», — подчеркивает Седернэс. «Если пациент работает в ночные смены, я обсуждаю с ним влияние графика на здоровье. Даже небольшие изменения позволяют людям заметить улучшение самочувствия».

До этого исследователи смотрели, какие места на Земле ночью ярче, и сопоставляли это с риском сердечно‑сосудистых заболеваний для людей, живущих в этих местах. Проблема в том, что такой подход не учитывает, сколько конкретный человек реально подвергался световому воздействию: кто-то спит в плотных шторах, а кто-то работает ночными сменами при ярком освещении. Поэтому индивидуальные данные (через носимые датчики света на запястье) дают более точное измерение реального воздействия света на конкретного человека, а не средние показатели по региону.