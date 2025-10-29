В России создали яркие молекулярные сенсоры для изучения мозга и сердца

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые разработали светящиеся молекулярные датчики для наблюдения за электрической активностью клеток мозга и сердечной мышцы. Разработка основана на белках из класса родопсинов, которые реагируют на изменения электрического потенциала нервных клеток.

Ученые предложили новую стратегию проектирования сенсоров, повысив их яркость с помощью компьютерного моделирования и анализа литературных данных. Ученые модифицировали существующий родопсиновый сенсор на основе белка AR3 бактерии Halorubrum sodomense, создав три новые молекулы.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что все три белка светятся при освещении красным светом в 1,5 раза ярче лучшего существующего аналога. Это позволяет использовать менее мощные источники освещения, снижая риск повреждения живых тканей, отметили в пресс-службе.