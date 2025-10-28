Ученые выяснили, сколько нужно тренироваться женщинам для здоровья сердца

Исследователи из Китая провели анализ данных, полученных из британского биобанка UK Biobank. В исследовании приняли участие более 85 тысяч человек. Ключевой особенностью работы стало использование объективных данных с акселерометров для измерения уровня активности. Этот метод считается высокоточным и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Анализ данных показал, что для снижения риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) на 30% женщинам необходимо 250 минут физической активности в неделю. В то же время, мужчинам для достижения аналогичного результата требуется 530 минут еженедельных упражнений. Эта разница подчеркивает более высокую эффективность нагрузок для женского организма в контексте профилактики ИБС.

Схожая тенденция наблюдалась и у пациентов, у которых ишемическая болезнь сердца уже была диагностирована. Для снижения риска смертности от всех причин женщинам было достаточно 51 минуты упражнений в неделю. Мужчинам же для этого требовалось 85 минут, что в 1,7 раза больше.

Авторы работы, как передает "Новосвят", считают, что эти результаты указывают на необходимость коррекции универсальных рекомендаций по физической активности. Необходимо учитывать половые различия при разработке программ. Механизмы, лежащие в основе этого феномена, будут изучены в будущих работах. Результаты были опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

