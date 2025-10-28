Назван простой способ улучшить работу сердца

Современный ритм жизни все чаще нарушает естественные суточные циклы организма — и это может серьезно отражаться на здоровье сердца и обмене веществ. Американская ассоциация сердца (AHA) выпустила новое научное заявление, опубликованное в журнале Circulation, в котором подчеркнула: хронические сбои циркадных ритмов повышают риск ожирения, диабета 2 типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Работа опубликована в журнале Circulation.

В документе под названием «Роль циркадного здоровья в кардиометаболическом здоровье и риске заболеваний» эксперты отмечают, что регулярное несоответствие между внутренними часами организма и образом жизни может влиять не только на сердце и сосуды, но и на работу почек и обмен веществ.

«Циркадные ритмы — это естественные 24-часовые циклы, регулирующие ключевые биологические процессы: сон и бодрствование, гормональную активность, пищеварение и температуру тела. Их нарушения запускают каскад негативных эффектов, влияющих на здоровье всего организма», — объяснил доктор Кристен Кнутсон, председатель рабочей группы по подготовке заявления и доцент кафедры неврологии Северо-Западного университета в Чикаго.

Ученые напоминают, что циркадная система управляется светом: сигнал от сетчатки передается в супрахиазматическое ядро головного мозга, где специальные гены создают и поддерживают суточные ритмы. Эти внутренние часы синхронизируются с естественным циклом «день–ночь». Если человек постоянно живет в несоответствии с циклом — например, ложится поздно, работает в ночные смены или часто меняет часовые пояса, — циркадная система сбивается.

В результате нарушается секреция гормонов, колебания артериального давления, обмен веществ и уровень сахара в крови. С течением времени это повышает риск метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, включая диабет и гипертонию.

Пока точно измерить циркадные ритмы можно только в лабораторных условиях. Однако новые технологии, такие как носимые устройства, анализ данных искусственным интеллектом и лабораторные биомаркеры, могут в будущем позволить врачам точно отслеживать индивидуальные циклы по изменениям температуры кожи, частоты сердечных сокращений и других параметров.