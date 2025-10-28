На Дальнем Востоке кардиохирурги провели операцию новым методом

В Клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии врачи начали проводить операции по эндоваскулярному лечению митральной недостаточности. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Вчера благовещенские доктора впервые на Дальнем Востоке провели две операции с помощью клипирования створок митрального клапана. Это относится к высокотехнологичной медицинской помощи.

Митральная недостаточность - это патология митрального клапана, при которой его створки смыкаются не полностью и кровь забрасывается в обратном направлении. У человека развивается сердечная недостаточность, появляются одышка, тяжесть в ногах и другие симптомы.

"Благодаря активному развитию эндоваскулярной хирургии была придумана такая методика, при которой с помощью прокола в бедренной вене в камеры сердца заводится специальное устройство и на митральном клапане устанавливается специальная клипса, благодаря чему у человека восстанавливается нормальный кровоток", - рассказал главный врач Клиники кардиохирургии Амурской ГМА Александр Коротких.

Эта методика малотравматична, проводится без искусственного кровообращения, под общим наркозом. Для того, чтобы ее освоить, амурские хирурги посещали Турцию. Сейчас же для обучения амурских врачей новым методикам в Благовещенск приехали специалисты из Москвы. На протяжении четырех дней они совместно с местными хирургами выполнят десять операций.