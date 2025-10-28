Выяснено, как употребление сыра влияет на риск развития деменции

Ученые установили, что регулярное употребление сыра может снижать риск развития деменции. Результаты крупного когортного исследования, опубликованного в журнале Nutrients, основаны на данных более 7,9 тысячи японцев старше 65 лет, наблюдавшихся в рамках национального проекта JAGES с 2019 по 2022 год.

Сравнив пожилых людей, которые ели сыр хотя бы раз в неделю, с теми, кто не включал его в рацион, исследователи выяснили: деменция развилась у 3,4 процента участников первой группы против 4,5 процента во второй. После статистической корректировки по полу, возрасту, доходу, уровню образования и состоянию здоровья выяснилось, что любители сыра имели на 24 процента меньший риск когнитивных нарушений.

Авторы отмечают, что даже небольшое количество сыра может положительно влиять на мозг благодаря содержанию витамина K2, антиоксидантов, белков, а также пробиотиков, участвующих в регуляции микрофлоры и воспалительных процессов. Кроме того, ферментированные продукты традиционно ассоциируются с лучшим состоянием сосудов, что также снижает вероятность развития деменции.

По мнению исследователей, эффект от употребления сыра в Японии может быть особенно заметен из-за сравнительно низкого потребления молочных продуктов в стране. Ученые планируют уточнить, какие именно виды сыра — ферментированные или переработанные — оказывают наибольший профилактический эффект, и каков оптимальный уровень потребления для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кефира может снижать риск кариеса и воспаления десен, влияя на микрофлору полости рта.