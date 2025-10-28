Ученые выяснили, с чем связана задержка оргазма у мужчин

Мужчины, испытывающие трудности с достижением оргазма, чаще страдают от симптомов депрессии, тревожности и снижения сексуального влечения. К такому выводу пришли итальянские ученые, чья работа опубликована в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Исследователи сравнили две формы сексуальных нарушений — преждевременную и задержанную эякуляцию. Первая проявляется слишком быстрым наступлением оргазма, что нередко вызывает стресс у обоих партнеров. Вторая — напротив, выражается в стойкой трудности или невозможности достичь оргазма даже при достаточной стимуляции. Это состояние может быть связано с психологическими причинами, побочными эффектами лекарств, диабетом или нарушениями работы нервной системы.

В исследовании участвовали 555 мужчин, обратившихся за медицинской помощью из-за проблем с эякуляцией. Из них 76 страдали от задержанной, остальные — от преждевременной эякуляции. Средний возраст участников составлял около 45 лет. Каждый прошел тестирование на эректильную функцию, уровень депрессии, тревожности и гормональный баланс.

Результаты показали, что мужчины с задержанной эякуляцией чаще имели сопутствующие заболевания и выраженные симптомы депрессии и тревожности. У них наблюдалось сниженное сексуальное влечение и худшие показатели оргазмической функции, чем у мужчин с преждевременной эякуляцией. При этом уровень гормонов, масса тела и семейное положение не влияли на различия между группами.

Авторы подчеркивают: проблемы с сексуальной функцией тесно связаны с психическим состоянием, и лечение таких нарушений должно быть комплексным — учитывать не только физиологические, но и эмоциональные факторы.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что осознанность во время секса укрепляет отношения и повышает удовлетворенность.